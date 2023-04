Criminalità: Torino, polizia rintraccia tre ricercati

Tre persone colpite da ordini di carcerazione e misure restrittive sono state individuate dalla polizia a Torino nel corso di una serie di interventi di controllo del territorio. Il primo è un italiano di 34 anni fermato nel quartiere San Salvario dagli agenti del commissariato Barriera Nizza. Era alla guida di una moto, senza patente e senza documenti. La comparazione delle impronte digitali ha portato alla scoperta che deve scontare 11 mesi e 26 giorni di reclusione per reati di droga. Gli agenti del commissariato hanno anche rintracciato un romeno di 43 anni, che deve scontare 6 mesi in carcere a seguito di aggravamento della misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali, e un marocchino di 34 anni, la cui pena è di 1 anno e 4 mesi ai domiciliari per reati di ricettazione.