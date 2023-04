Salone mondiale del Turismo, tra i temi anche cultura e clima

Dagli stand espositivi agli incontri B2B, oltre all'accoglienza di importanti buyers da Stati Uniti e Asia. Dal 21 al 23 settembre Torino ospiterà il WTE - World Tourism Event, il Salone Mondiale del Turismo 2023 for World Heritage Sites, presentato oggi al Vinitaly di Verona. Per tre giorni Palazzo Carignano diventerà la vetrina internazionale dei siti Unesco, di cui il Piemonte è ricco: dalle residenze sabaude ai Sacri Monti, dai paesaggi vitivinicoli di Langhe e Roero al Geoparco Sesia Val Grande Tre le sezioni di cui si comporrà la manifestazione, aperta al pubblico: una parte espositiva dedicata ai siti Unesco italiani ed europei, ai beni materiali e immateriali. Una parte dedicata al B2B e all'incontro tra i buyers internazionali e i sellers italiani che operano nei siti Unesco, e infine una sezione dedicata alla cultura e a temi come i cambiamenti climatici. "La Regione Piemonte ha investito sui grandi eventi perché sono grandi attrattori e riescono a portare flussi turistici importanti: tra questi c'è il WTE, che avrà come location Palazzo Carignano, dove c'è la storia della nostra regione e d'Italia",, ha rimarcato l'assessore regionale al Turismo, Vittoria Poggio - il cuore pulsante sarà Torino - ha aggiunto - ma saranno coinvolti tutti i territori che promuovono cultura e turismo del nostro territorio".