Residenti in presidio contro lo spaccio a San Salvario

La scorsa sera circa un centinaio di residenti di via Ormea e del quartiere San Salvario, a TORINO, sono scesi in strada per un presidio contro lo spaccio. La manifestazione si è svolta di fianco alla piscina Parri, punto di ritrovo dei pusher e dove le forze dell'ordine sono intervenute anche nelle ultime settimane, effettuando arresti. Al presidio erano presenti Matteo Rossino, portavoce del comitato di zona, Stefano Delpero, consigliere di circoscrizione, e Fabio Tassone, segretario cittadino della Lega, che hanno partecipato insieme a una delegazione del direttivo. "Come promesso nelle precedenti iniziative, siamo tornati in strada contro il dilagare dello spaccio in San Salvario - ha spiegato Rossino - la situazione in queste vie è ormai insostenibile e qualcuno deve pur fare qualcosa". "La Lega - ha sottolineato Tassone - è voluta scendere in strada a fianco dei comitati perché la sicurezza e la lotta a spaccio e degrado sono la priorità della nostra azione politica e di governo". "Siamo al fianco dei Comitati spontanei - sottolinea anche Delpero - e questa sera siamo tornati ad accendere un potente faro su una porzione di territorio che ormai è in mano a pusher e criminalità. Insieme ai cittadini chiediamo presidi fissi e più controlli per riportare legalità e sicurezza".