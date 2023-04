Piemonte: in Consiglio dibattito su nuovo ospedale Asl To5

Al centro della seduta del Consiglio regionale di oggi il tema della Sanità, con l'approdo in Aula della delibera che indica Cambiano come sede nella quale costruire il nuovo ospedale dell'Asl To5. Tale scelta della giunta di centrodestra guidata da Alberto Cirio è avversata dalle opposizioni, che caldeggiano invece la precedente scelta dell'area Vadò di Moncalieri. "La nostra scelta - ha sottolineato l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi - è stata fatta dopo una accurata valutazione tecnica". "Evitiamo un'area verde ed esondabile - hanno detto nel corso del dibattito gli esponenti della maggioranza - a favore di un'area dismessa e senza rischi idrogeologici. Inoltre la nuova localizzazione si trova solo a tre chilometri dalla precedente, e la scelta arriva dopo un confronto con i sindaci del territorio". Gli esponenti delle opposizioni hanno rimarcato che la localizzazione di Cambiano "è una scelta politica suffragata sì da studi tecnici, ma citati solo per le parti che giustificano quella scelta". Scelta che le minoranze ritengono sbagliata perché l'area sarà "meno facilmente accessibile, meno baricentrica, e meno servita". Un discorso a parte riguarda poi la scelta del Parco della Pellerina per il nuovo ospedale dell'area nord di Torino. Su questo punto le minoranze hanno chiesto un dibattito ad hoc, magari in una seduta aperta del Consiglio regionale, ipotesi che sarà discussa nella prossima riunione dei capigruppo.