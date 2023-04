Lagioia, Benini un'ottima scelta per il Salone del Libro

"Conosco Annalena Benini da tanto e la considero un'ottima scelta. Ci siamo già incontrati ieri. La macchina del Salone è complessa, con tanti partner, abbiamo già cominciato a parlarne". Così Nicola Lagioia commenta la scelta di Annalena Benini per la successione alla guida del Salone del Libro. "Fatela lavorare, datele una mano, perché di questo ha bisogno la nuova direttrice. Consigli? Non ho ancora fatto in tempo, anche perché ognuno interpreta questo ruolo a modo proprio. Più che consigli, una cosa importante è capire quali sono i propri referenti: i miei sono stati gli editori, le autrici e gli autori e le lettrici e i lettori. Se sei forte su questi piani è difficile che qualcuno ti metta i bastoni fra le ruote", spiega Lagioia in occasione della presentazione del programma della prossima edizione. "Annalena conosce il Salone del Libro, noi le daremo tutto l'aiuto per capire come funziona la complessa macchina del Salone. Il Salone è un gioco di squadra e il direttore è una sorta di primus inter pares: non c'è un uomo al comando con gli altri che remano, è un gioco condiviso, anche perché sarebbe difficile fare il Salone da soli. Se si attiva il lavoro di squadra il Salone va lontano".