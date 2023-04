Piemonte: Pd avvisa Cirio, "su Bilancio daremo battaglia"

"Dal Pd parte un avviso a Cirio: continueremo a dare battaglia sul Bilancio della Regione, che presenta una serie di buchi neri molto preoccupanti. Vogliamo un uso corretto dei fondi Ue, accelerare sull'edilizia sanitaria, più risorse per le imprese e per le comunità energetiche. E diciamo basta al giochino di prendere i soldi a Finpiemonte per distribuirli a pioggia su piccoli progetti". Così il capogruppo del Pd a Palazzo Lascaris, Raffaele Gallo, oggi in conferenza stampa con i consiglieri Dem, sul Bilancio di previsione che approderà nell'Aula del Consiglio regionale per l'approvazione. Per Daniele Valle, vicepresidente dell'assemblea legislativa piemontese e relatore di minoranza del provvedimento, il Bilancio messo a punto dalla giunta regionale "gonfia le entrate, per esempio sovrastimando il bollo auto e il recupero di vecchi crediti, così fa finta di incassare e può fingere di spendere, mentre non investe e taglia su sanità e trasporto pubblico locale". "La destra - afferma il consigliere Domenico Rossi, segretario del Pd del Piemonte - dilata le entrate per giustificare spese dal sapore elettorale, rimandando tutto a dopo le elezioni regionale 2024. Il problema del presidente Cirio - rimarca - è quello di dover tenere a bada piccoli potentati anziché seguire una linea con una visione basata sul bene del Piemonte".

I Dem hanno parlato di "sanità in disarmo con più di mille dipendenti persi nel 2022 e a rischio commissariamento perché la Regione è in Rosso di 300 milioni", e di "ritardi nell'iter per accedere ai finanziamenti Inail per ottenere 30 milioni che servono a coprire parte dei progetti delle Asl". Hanno segnalato "un taglio di 10 milioni sui fondi per il trasporto pubblico locale, e uno di 1,5 milioni destinati all'Agenzia per la mobilità metropolitana per il trasporto ferroviario". Hanno poi segnalato che "anche se molti voci rimangono invariate, con una inflazione che ha superato l'8% in realtà i relativi capitoli si stanno sensibilmente riducendo" e hanno rimarcato "un gonfiamento delle entrate basato su ipotesi come quella che la rimodulazione delle aliquote Irpef e Irap produca un aumento del gettito, o su entrate una tantum come quelle prodotte dalla vendita di immobili". Fra i tagli denunciano: "l'azzeramento dei fondi per l'Agenzia Piemonte Lavoro, la riduzione di oltre il 20% del voucher Buono Scuola, sforbiciate alle fondazioni Its e ai progetti contro la violenza di genere, riduzione del 70% dei finanziamenti per la Protezione Civile, calo da 14 a 3 milioni delle risorse per le attività produttive, e nessun finanziamento per le comunità energetiche".