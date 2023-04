Piemonte: 5 milioni in più per trasporto degli studenti disabili

La Regione incrementa di 5 milioni di euro le risorse per trasporto a scuola e assistenza specialistica. Le risorse, sottolineano gli assessori all'Istruzione e ai Trasporti, Elena Chiorino e Marco Gabusi, sono raddoppiate arrivando a 10 milioni, "cancellando definitivamente il dimezzamento dei fondi deciso dalla precedente Giunta di centrosinistra a guida Chiamparino". "Nel 2023 grazie ad un importante sforzo finanziario - sottolineano i due assessori - si è riusciti a raddoppiare lo stanziamento per assicurare il trasporto a scuola e l'assistenza specialistica per gli studenti con disabilità. I 5 milioni di euro di incremento del fondo saranno equamente ripartiti tra la Città Metropolitana di Torino e le Province piemontesi, tenendo conto del numero di studenti disabili rispetto al totale e dell'estensione territoriale delle aree". "Le risorse - hanno aggiunto - saranno indispensabili per garantire la frequenza dei ragazzi con disabilità nelle scuole secondarie superiori piemontesi, e contrastare così il fenomeno della dispersione scolastica".