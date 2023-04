Lo Russo, per Commissario metro 2 speriamo in tempi rapidi

"È in discussione in commissione bilancio al Senato un emendamento che prevede la possibilità di attivare un Commissario di Governo con funzioni di stazione appaltante del lotto 1 e 2 della metropolitana (per la seconda linea, ndr). È una cosa sostenuta in modo bipartisan, in Parlamento e a livello locale, e speriamo che il Parlamento approvi rapidamente questo emendamento così che si possa procedere alla nomina del Commissario, perché questa opzione aiuterebbe la città a risparmiare fra i 18 e i 24 mesi rispetto all'avvio dei lavori". Così, a margine della presentazione del nuovo piano per il Trasporto pubblico locale il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, interpellato sui tempi per la nomina del Commissario per la linea 2 della metro. "È quindi per noi assolutamente strategico che questa norma passi, così come si è impegnato a fare il ministro delle Infrastrutture, Salvini"., ha aggiunto Lo Russo. Anche per quel che riguarda i fondi ulteriori che sarebbero necessari, circa 200 milioni, "farà la differenza la possibilità di avere un Commissario - ha sottolineato il sindaco -, anche perché il Commissario, potendo andare in deroga al Codice appalto, avrà la possibilità verosimilmente di negoziare coi fornitori anche relativamente al costo delle opere. Dunque non solo è un risparmio di tempo certo, ma anche un molto probabile risparmio di soldi pubblici ed è per questo che questo dossier è assolutamente prioritario per la città di Torino".