Askatasuna: saranno distrutte telefonate tra avvocati e imputati

La distruzione delle telefonate tra gli imputati del processo Askatasuna e i loro avvocati difensori è stata ordinata oggi dal tribunale di Torino, dove il dibattimento è in corso. Erano stati gli stessi avvocati a chiedere l'emissione del provvedimento spiegando che le chiamate "sono centinaia". Gli imputati sono tutto 28 e alcuni rispondono di associazione per delinquere. I legali avevano detto che le conversazioni erano state intercettate durante le indagini preliminari. Non erano state inserite negli atti del processo, ma la loro esistenza nel fascicolo della procura si ricavava dai cosiddetti 'brogliacci', le trascrizioni effettuate in presa diretta dalle forze dell'ordine. I pubblici ministeri non si sono opposti alla distruzione.