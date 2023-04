Montagna digitale e sostenibile, evento ad Aosta

Saranno presentati lunedì 17 aprile nella sede di Saint-Christophe (località Le Grand Chemin 181) dell'Università della Valle d'Aosta i bandi di finanziamento del progetto Nord ovest digitale e sostenibile (Nodes) e della modalità di presentazione delle domande di finanziamento, con un focus sullo Spoke 4 - Montagna digitale. Bandi rivolti alle imprese del territorio di Piemonte, Valle d'Aosta e Province di Como, Varese e Pavia. "Lo Spoke 4 - si legge in una nota - è formato da tre atenei (Università della Valle d'Aosta quale coordinatore, Università degli Studi di Torino e Politecnico di Torino) e da due centri di ricerca (Fondazione Montagna Sicura e Fondazione Links) e ha come oggetto la Montagna digitale e sostenibile declinata in tremacro-ambiti di intervento: soluzioni, dispositivi, strumenti e servizi finalizzati al supporto di attività nell'ambito del remote working; soluzioni, dispositivi, sensori e strumenti digitali per la gestione delle risorse e delle infrastrutture energetiche e idriche in ambiente montano; soluzioni, modelli, strumenti e servizi finalizzati alla rigenerazione partecipata dei territori montani nell'ambito del turismo, della protezione ambientale e della gestione dei rischi climatici, della filiera del legno, dei trasporti e dell'istruzione". I lavori inizieranno alle 16.20 dopo i saluti istituzionali. E' possibile partecipare anche in modalità telematica.