Maltempo: in Piemonte il termometro torna sotto lo zero

Notte con freddo invernale in Piemonte, dove il termometro è tornato sotto lo zero anche in pianura. La rete meteo di Arpa (Agenzia per la protezione ambientale) ha registrato una minima di -1,7 in città ad Asti e ad Alessandria; nella provincia alessandrina -3.1 a Tortona, -2,7 a Sezzadio. Nel centro di Torino il termometro è sceso a 4.4 gradi; in montagna -14,3 a Bardonecchia (Torino), in alta Valle di Susa, -9.9 sul Monte Fraiteve, sopra Sestriere (Torino), minima a -24.5 sul monte Rosa, ai 4.554 del rifugio Capanna Margherita. Continua la siccità, con un deficit del 45% dell'acqua raccolta negli invasi, dopo l'ennesimo dato negativo di piogge e nevicate, -40% in media in Piemonte nel mese di marzo, come ha documentato Arpa. Una debole perturbazione è attesa sulla regione nella giornata di venerdì.