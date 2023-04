Ex Embraco, accolti patteggiamenti a 4 anni

Hanno patteggiato quattro anni di reclusione i quattro imputati del processo per il crack della ex Embraco, azienda di Riva presso Chieri, nel Torinese. La precedente richiesta di concordare una pena di tre anni è stata rimodulata stamani alla ripresa dell'udienza preliminare, celebrata dal gup Roberta Cosentini. Il patteggiamento non comporta un indennizzo ai lavoratori che si sono costituiti parte civile. "La pena - commenta l'avvocato difensore Ivan Colciago - ci consentirà di accedere a misure alternative alla detenzione. Quanto ai risarcimenti, non erano l'oggetto dell'udienza di oggi. Vi sarà, eventualmente, un separato giudizio di sede civile". I quattro imputati sono riconducibili alla società Ventures, che subentrò nella gestione dell'azienda. Secondo l'accusa furono sottratte delle somme di denaro che erano vincolate all'investimento per il rilancio del sito produttivo. Uno dei lavoratori, lasciando Palazzo di Giustizia, ha detto "ci hanno presi in giro".