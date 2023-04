Systour, Politecnico vince bando europeo per il turismo rurale

Spostare i flussi turistici verso le aree rurali non valorizzate e sottolineare le particolarità dei contesti locali coinvolti, cercando un equilibrio nei flussi di ciascun territorio e collegando le aree attraverso la mobilità sostenibile, la connessione digitale ed esperienze autentiche che un territorio può offrire. Questi gli obiettivi del progetto Systour - Systemic approach for sustainable tourism strategies in rural areas - presentato dal Dipartimento di Architettura e Design-Dad del Politecnico di Torino e vincitore del bando Europeo Interreg. Systour ha preso il via ufficialmente con un meeting il 29 marzo scorso e avrà una durata di 4 anni. Il progetto coinvolge, oltre al Politecnico di Torino come Lead Partner, altri 6 partner pubblici e privati e oltre 90 stakeholder di 6 Paesi europei (Italia, Spagna, Francia, Ungheria, Polonia e Finlandia). "Le politiche per la crescita e l'occupazione nel settore turistico insieme alla cooperazione territoriale, rappresentano i due elementi alla base del progetto. Il Politecnico di Torino in questo quadro di innovazione politico-territoriale si pone in prima linea per la transizione sostenibile non solo di processi produttivi, ma anche di catene di valore territoriali che producono un indotto notevole nei diversi contesti d'Europa" spiega la professoressa Silvia Barbero, coordinatrice scientifica di Systour.