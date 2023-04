Carrefour, licenziata nel Torinese per "gravi atteggiamenti"

"Con riferimento al presidio sindacale eletto per la giornata di mercoledì 5 aprile a seguito del licenziamento di una collaboratrice del punto vendita di Burolo (Torino), Carrefour Italia precisa che il licenziamento della lavoratrice è derivato da un provvedimento disciplinare a seguito di gravi atteggiamenti tenuti dalla dipendente durante il proprio turno" si legge in una nota. "Carrefour Italia - prosegue il comunicato - continuerà a comunicare in ottica di piena collaborazione con le parti sindacali per assicurare un ambiente di lavoro equo, paritario e che garantisca la sicurezza per tutti i collaboratori e clienti".