Rai: Lo Russo, Centro produzione Torino intitolato a Piero Angela

"Abbiamo condiviso con Rai l'idea di intitolare il Centro di produzione di Torino a Piero Angela". Ad annunciarlo, al termine dell'incontro con l'ad, Carlo Fuortes, il sindaco Stefano Lo Russo, che parla di "un incontro proficuo, che si è svolto in un clima molto collaborativo e propositivo che ci rinfranca rispetto ad alcuni timori che ci erano stati rappresentati dalle organizzazioni sindacali". "È un percorso - prosegue -, non un punto di arrivo, ma un punto di partenza nuovo con una strategia condivisa nell'ottica di una Rai che continua a scommettere su Torino, con una vocazione su alcuni settori specifici". Riassumendo i temi, lo Russo cita tre macro questioni, "le funzioni corporate dell'azienda qui allocate in città - spiega -, sulle quali ci sono rassicurazioni che ci fanno essere ottimisti. Poi il tema immobiliare, e anche su questo abbiamo avuto rassicurazioni, e le vocazioni della sede Rai di Torino, la cultura, la Tv per i bambini, l'innovazione e la divulgazione scientifica, in particolare il tema dell'ambiente. E proprio in quest'ottica abbiamo condiviso la volontà di dedicare a Piero Angela il Centro di produzione di Torino". E anche a proposito del futuro del Centro di produzione, il sindaco sottolinea che "sono state confermate scelte strategiche e l'obiettivo è non solo mantenerle ma possibilmente potenziarle".