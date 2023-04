ECONOMIA DOMESTICA

Il peggio è alle spalle, imprese ottimiste. E l'Ict traina Torino

Si respira un clima positivo in Piemonte, dopo i timori del 2022 legati alle turbolenze sui mercati e con l'inflazione alle stelle. Cassa integrazione ai minimi, aumentano produzione e investimenti. I dati dell'indagine congiunturale di Unione industriale e Confindustria

La sensazione è che il peggio sia ormai alle spalle. La stabilizzazione dei prezzi delle materie prime e dell’energia, la ripresa dei mercati e gli investimenti pubblici e privati portano le imprese a guardare con ottimismo al futuro. A marzo gli indicatori registrano un sensibile miglioramento del clima di fiducia come dimostra l’indagine congiunturale, realizzata da Unione Industriali Torino e Confindustria Piemonte, in cui sono state raccolte le valutazioni di quasi 1.100 imprese manifatturiere e dei servizi.

E così dalla cautela di dicembre si è passati all’ottimismo di marzo. Per quanto riguarda ordini e produzione, il saldo tra previsioni di aumento e riduzione migliora di circa 17 punti rispetto a dicembre, attestandosi su valori tipici delle fasi di espansione. Stabile su livelli elevati il tasso di utilizzo degli impianti, che nel manifatturiero sfiora l’80%. Si rafforzano in misura considerevole le previsioni occupazionali: nella manifattura la percentuale di utilizzo della cassa integrazione scende al 7,8%, vicino ai minimi storici; nei servizi il ricorso agli ammortizzatori sociali è del tutto trascurabile (2%). Gli investimenti si mantengono intorno al 30% delle aziende. Un quarto delle imprese ha un portafoglio ordini di oltre 6 mesi, in aumento rispetto all’anno scorso. Restano buone le condizioni di pagamento (ritardi negli incassi e tempi medi di pagamento). Sembra interrompersi il trend negativo della redditività; si attenuano le tensioni sui prezzi delle materie prime.

Il capoluogo

A trainare la ripresa potrebbe essere Torino e la sua area metropolitana dove per il secondo trimestre dell’anno il 30,2% delle aziende prevede un aumento della produzione, contro il 7,5% che si attende una diminuzione: il saldo, pari a +22,8%, aumenta di 9,3 punti rispetto alla rilevazione di settembre ed è di 7,2 punti superiore al saldo del Piemonte nel suo complesso. Trend analogo per gli ordinativi, con un saldo del 25,3% e un aumento di 14,9 punti rispetto alla scorsa rilevazione. Recupera l’export che, dopo la battuta di arresto di dicembre, registra un saldo positivo (+4,3%). Buon andamento per gli investimenti: sono quasi il 27% le aziende con programmi di spesa di un certo impegno, una quota leggermente inferiore alla media piemontese (28,4%). Frena ulteriormente il ricorso alla cassa integrazione, che interessa il 6,3% delle imprese, in calo di 1,1 punti percentuali rispetto a dicembre. Stabile il tasso di utilizzo di impianti e risorse (82%), tornato sui valori medi di lungo periodo. Sembra chiudersi, nella provincia di Torino, la tradizionale forbice tra imprese medio-grandi (oltre 50 dipendenti) e imprese di minori dimensioni (sotto i 50 addetti), con attese sulla produzione rispettivamente pari a 26,9% e 21,2%, per il prossimo trimestre.

Canavese e le altre province

A livello territoriale, si osserva inoltre il boom del Canavese con saldi sulle previsioni di produzione rispettivamente del +30,2%. Valori sopra la media anche per Asti (+18,9%) e Novara (+18,3). Seguono Cuneo (+13,6%), Verbania (+12,5), Biella (+12,2) e Alessandria (+11,5) con salti del, +12,5%, +12,2% e 11,5%. Unica provincia con segno negativo è Vercelli, che registra un -1,1%, comunque in miglioramento rispetto al -9,6% della scorsa rilevazione. Nei servizi il clima di fiducia resta stabilmente positivo rispetto a dicembre. Il saldo relativo ai livelli di attività è pari al 15,8% (era 17,9% la scorsa rilevazione), quello legato agli ordinativi è +20,5% (da +15,7%), quello sull’occupazione è +20,8% (era 15,1%). Gli investimenti crescono leggermente (25,7%), stabile il ricorso alla Cig (2%). Resta alto il tasso di utilizzo delle risorse (85%). A livello settoriale, le attese delle aziende del terziario sono positive in quasi tutti i comparti, con saldi pari a +27% per i servizi alle imprese, +20,9% per l’ICT, 14% per gli altri servizi, +12,0% per i trasporti. Più caute le attese per commercio e turismo (+4,4%) e utility (-5,6%).

A livello settoriale, le attese della metalmeccanica (+15,7% il saldo ottimisti-pessimisti) migliorano sensibilmente rispetto al primo trimestre (+3,2%), con un ricorso alla CIG da parte del 7,0% delle aziende; gli investimenti del comparto interessano il 31,9% delle rispondenti. In particolare, si segnala la performance positiva del comparto automotive (+31,0%), industria elettrica ed elettronica (+19,0%) e macchinari e apparecchi (+15,3%). Tra gli altri settori manifatturieri si segnala il buon andamento di edilizia e impiantisti (+33,3%), manifatture varie (-24,7%), chimica (+19,0%), alimentare (+13,5%), tessile (12,3%). Più prudenti, ma positive, gomma-plastica (+8,9%) e legno (+6,7%).

Il focus sull’Ict

L’Ict può diventare la vera scommessa per il Piemonte e in particolare per Torino dove conta quasi 3.300 imprese, occupa circa 29mila addetti e produce un fatturato di 5,2 miliardi. Nel capoluogo e nella sua area metropolitana si realizza l’84% del fatturato Ict del Piemonte e il 7% di quello italiano. Negli ultimi due anni il comparto ha trainato il terziario piemontese con indicatori stabilmente superiori alla media.

Il 35,8% delle imprese si attende un aumento dell’occupazione, contro l’1,5% che si attende una diminuzione (saldo +34,3%). Stesso trend per i livelli di attività, con il 23,9% delle rispondenti che prevede un aumento e il 3,0% che si prepara a una riduzione (saldo +20,9%) e per i nuovi ordini, con attese di aumento per il 32,8% delle imprese e riduzione per 4,5% (saldo +28,4%). Tiene l’export, con un saldo del +2,0%. Resta stabilmente basso il ricorso alla cassa integrazione, che interessa il 3,1% delle aziende e mentre il tasso di utilizzo delle risorse resta su livelli storicamente assai elevati (88%). Il 27,3% delle rispondenti ha programmi di investimento di un certo rilievo, una percentuale superiore alla media del terziario piemontese. Buona la composizione del carnet ordini, con il 68% delle imprese che ha visibilità da 6 mesi in su e solo il 3,2% che ha ordini solo nel brevissimo termine (meno di un mese). Molti sono i driver di miglioramento per questo settore che, secondo le previsioni di Oxford Economics, nei prossimi anni continuerà a crescere (+1,4% nel 2023 e +1,1% nel 2024). Tra i principali figurano cybersecurity, intelligenza artificiale, cloud e big data.

Leggi lo studio