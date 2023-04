Terme Acqui: sindaco propone tavolo di monitoraggio permanente

Incontro, giudicato positivo dalle parti, oggi in Comune ad Acqui Terme (Alessandria) sull'emergenza Terme. Presenti, oltre agli amministratori locali, sindacati e una rappresentanza di lavoratori. In collegamento l'assessore regionale Marco Protopapa e il dirigente alle politiche del Lavoro Livio Boiero. Indipendentemente dalla data per la riapertura - si legge in una nota di Palazzo Levi - le parti sindacali si attiveranno per ottenere il rinnovo degli ammortizzatori sociali per i dipendenti a tempo indeterminato e richiedere l'attivazione di fondi speciali, al momento non esistenti, per gli stagionali. "L'intento non è solo ottenere una sostenibilità reddituale - rimarcano i sindacati - ma anche non perdere professionalità strategiche per il buon funzionamento degli stabilimenti". La Regione si è resa disponibile a intervenire a garanzia degli stagionali, anche se attualmente non ci sono fondi già stanziati. Dal sindaco di Acqui Danilo Rapetti la proposta di costituire un Tavolo permanente - sempre in accordo con Fisascat Cisl, Filcams Cgil e Uiltucs - per il monitoraggio continuo della situazione dei lavoratori, anche rispetto a possibili nuovi investimenti di altri imprenditori". Nei prossimi giorni sarà firmato un protocollo di intesa e si aggionerà il Tavolo. Intanto, la manifestazione provinciale del Primo Maggio sarà proprio ad Acqui.