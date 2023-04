Casa: da 11 città cinque proposte per l'abitare al governo

Cinque proposte per una politica nazionale della casa. Le hanno lanciate le assessore e gli assessori alla Casa delle città di Bergamo, Bologna, Firenze, Lodi, Milano, Napoli, Padova, Parma, Roma, Torino, Verona, riunite a Bologna insieme all'Anci Nazionale. Al centro dell'incontro, dal titolo 'Un'alleanza municipalista per una politica nazionale sulla casa', organizzato allo Iaad a Bologna, ci sono le priorità in tema di politiche per la casa ed emergenza abitativa e per sollecitare il governo nazionale a tornare protagonista. Le 11 città concordano su cinque punti che diventano una proposta per il governo. In primo luogo, servirebbe una legge quadro sull'Edilizia residenziale pubblica e sociale, che restituisca uniformità territoriale nei diritti di accesso e permanenza all'edilizia pubblica e riconosca il diritto alla casa tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali. La legge dovrebbe essere abbinata al rifinanziamento del programma di interventi per il recupero e la razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp), recuperando anche le residue 112 proposte del Programma innovativo per la qualità dell'abitare (Pinqua). Tra i punti indicati c'è l'assegnazione gratuita ai Comuni degli immobili di enti statali o parastatali inutilizzati, da destinare alla realizzazione di politiche per l'abitare, di contrasto all'emergenza abitativa e a residenze per studenti. Previsto anche il rifinanziamento del Fondo nazionale locazione e del Fondo nazionale morosi incolpevoli, quali strumenti continuativi di supporto agli affitti. Tra le proposte, infine, una legge nazionale di regolamentazione delle piattaforme turistiche, per governare gli impatti negativi generati sul sistema abitativo dal mercato degli affitti brevi turistici e una misura nazionale che riconosca strutturalmente l'emergenza abitativa e l'essere senza casa come fragilità cui dedicare interventi e risorse.