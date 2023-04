Domani, Fittipaldi nuovo direttore

"Il Consiglio di Amministrazione di Editoriale Domani SpA ha deciso un cambio alla Direzione del quotidiano nominando Direttore Emiliano Fittipaldi, già Vice Direttore di Domani. L'Editore e il Consiglio di Amministrazione ringraziano Stefano Feltri per l'impegno e il lavoro svolto in questi anni e augurano al nuovo direttore di affrontare con passione l'importante sfida che lo attende". Lo spiega una nota. "L'Editore ha deciso di sostenere il giornale con nuovi importanti investimenti in ambito digitale al fine di consolidare il ruolo che Domani si è conquistato nell'ambito del panorama informativo italiano".