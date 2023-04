Regione Piemonte, 93 milioni ai bandi per lo sviluppo rurale

L'assessorato all'Agricoltura della Regione ha aperto i primi bandi dello sviluppo rurale del Piemonte 2023-2027 per interventi agro-climatico-ambientali e per la produzione agricola biologica. Si tratta di un bando unico da 82 milioni e 450mila euro. Il bando a favore della produzione biologica ha poi una dotazione finanziaria complessiva di 10,5 milioni di euro. Per entrambi la scadenza è il 15 maggio. L'assessore regionale all'Agricoltura e cibo, Marco Protopapa, precisa che "mentre sono in corso gli incontri sui territori provinciali con gli agricoltori e gli enti locali per dare informazioni specifiche sulle singole misure, lo sviluppo rurale entra nel vivo dal mese di aprile, con la pubblicazione dei primi bandi regionali a sostegno delle aziende agricole e degli allevatori per l'agricoltura biologica, le produzioni integrate e di precisione, le cover crop, per i sistemi di difesa del bestiame dai lupi, per la biodiversità nei pascoli, per l'allevamento delle razze autoctone a rischio estinzione".