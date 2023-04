Auto: Appendino,preoccupa silenzio governo su centro ricerca

"Sono preoccupata per la mancanza di risposte da parte del governo riguardo l'istituzione della fondazione Centro italiano di ricerca per automotive a Torino. Alla mia interrogazione di novembre 2022, il governo ha risposto che entro due settimane sarebbe stato presentato lo statuto della fondazione. Sono passati mesi di silenzio e, nonostante abbia presentato un secondo atto a fine marzo, non ho ancora ricevuto alcuna risposta". Ad affermarlo, in una nota, è la deputata M5s Chiara Appendino, ex sindaca della città. "La fondazione - aggiunge - è un pilastro della 'Strategia italiana per l'Intelligenza artificiale' pubblicata nel 2020 dal governo Conte, ma il comitato di coordinamento nominato dal governo non ha ancora reso noti i risultati del suo lavoro, né i tempi per l'adozione del decreto del presidente del consiglio dei ministri che dovrà approvare lo Statuto. Chiedo al governo di agire con la massima tempestività e di fornire risposte concrete riguardo all'istituzione della fondazione. Torino e l'Italia hanno bisogno di questa fondazione e non possiamo permettere che venga compromessa la sua istituzione. Il governo ci crede o no?".