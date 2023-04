Valle e Sarno (Pd), Regione taglia 3,2 milioni alla scuola

"Nel bilancio regionale che andremo a discutere la prossima settimana ci sono pessime notizie per studenti e famiglie piemontesi. Già lo scorso anno era stato coperto solo il 20% delle richieste relative ai voucher scuola e oltre 70mila famiglie idonee non percepirono il sussidio. Quest'anno non potrà che andare peggio". Ada affermarlo, in una nota, sono Daniele Valle, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e relatore di minoranza del bilancio, e Diego Sarno, consigliere regionale Pd e vicepresidente della quarta commissione. "Il capitolo - aggiungono - relativo agli assegni di studio per trasporto, libri e ampliamento del Pof rivolti alla scuola pubblica passa da 7 milioni e 771mila euro del 2022 agli attuali 6 milioni e 471mila. Sul capitolo relativo agli assegni di studio, iscrizione e frequenza, che riguarda gli studenti delle paritarie, nel 2022 avevamo 6 milioni e 210mila euro, sul 2023 sui prevede di stanziarne 4 milioni e 314mila". "Complessivamente - concludono - parliamo di una riduzione di circa 3,2 milioni, più del 20%. Non solo: con un'inflazione all'8% lasciare invariati i fondi regionali vuol dire comunque far diminuire le risorse, ma se si operano tagli così massicci si colpiscono duramente le nostre famiglie e il mondo della scuola. In consiglio regionale chiederemo che vengano quanto meno ripristinati gli stanziamenti dell'anno passato".