L'ascesa di Provenzano

Dicono che… la Cisl di Torino abbia grandi progetti per Davide Provenzano e che il suo ingresso in segreteria, sancito ieri dal Consiglio generale (81 voti su 98) sotto gli occhi del numero uno piemontese Alessio Ferraris e di una componente di rango della segreteria nazionale come Daniela Fumarola, sia solo un passaggio intermedio. Provenzano, 42 anni di Grugliasco, ha iniziato il suo percorso nei metalmeccanici Cisl nel 2007, anno della tragica esplosione nello stabilimento ThyssenKrupp di cui era dipendente, e dal 2019 è a capo della Fim subalpina, incarico che lascerà nelle prossime settimane. Secondo voci interne al sindacato, infatti, sarebbe lui il prescelto per succedere a Mimmo Lo Bianco al vertice dell’organizzazione territoriale torinese. Un segnale di rinnovamento atteso da molto tempo.