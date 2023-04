Industria: Mth rileva rileva la maggioranza di Foris Index

Mth, attiva da 80 anni nella refrigerazione industriale e commerciale, ha perfezionato l'acquisizione della maggioranza di Foris Index, specializzata nella produzione di porte per celle frigorifere con sede e stabilimento produttivo a Conselice (Ravenna). L'operazione - spiegano nel quartier generale di Almese (Torino) - ha l'obiettivo di rafforzare il posizionamento del gruppo sul mercato globale della refrigerazione industriale e commerciale. Mth infatti ha 2 stabilimenti in Italia ed esporta oltre il 70% della produzione in 70 paesi nel mondo. Opera direttamente in Europa, Medio Oriente e Africa e ha unità produttive e distributive in Sud America, Cina, India, Malesia e Singapore. "Sfruttando le sinergie commerciali e produttive delle due realtà - spiega il presidente e amministratore delegato Luigi Canova - Mth punta a diventare il primo produttore di porte frigorifere in Italia, rafforzando la sua posizione di leadership a livello globale con l'iniezione di nuovi talenti, risorse e know-how e con una gamma prodotto ancora più completa e una scala raddoppiata". "L'organizzazione combinata di Mth e Foris Index - afferma l'amministratore unico di quest'ultima Renato Berardi - ha il potenziale di catturare importanti opportunità di crescita e consolidare il posizionamento come principale produttore di porte frigorifere industriali e commerciali in Italia e nel mondo".