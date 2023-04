Figli coppie gay: Lo Russo invita Koen Lenaerts a iniziativa

Quella al presidente della Corte di Giustizia Europea, Koen Lenaerts, "è un'intervista che sotto il profilo dei contenuti condivido dalla prima all'ultima parola ed è esattamente la questione che poniamo come sindaci al governo, cioè quello di garantire un'equità di diritti in tutti i Paesi membri dell'Ue. E proprio questa mattina mi sono permesso di invitarlo all'iniziativa che stiamo organizzando per il 12 maggio a Torino". Ad annunciarlo a margine delle iniziative per i 50 anni del Teatro Regio, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, in riferimento all'intervista pubblicata oggi da un quotidiano sul tema del riconoscimento dei figli delle famiglie omogenitoriali. "Un parere così autorevole espresso con questa chiarezza - sottolinea il sindaco - rafforza la tesi che noi cerchiamo di proporre, quella di affrontare la questione in maniera oggettiva, rimuovendo quella che di fatto oggi è una sostanziale ingiustizia. Per il 12 maggio stiamo raccogliendo le adesioni per rappresentare in modo organico un sentimento condiviso da nord a sud e trasversalmente ai colori politici delle amministrazioni comunali. Questo è lo spirito - precisa - non uno spirito contrappositivo o rivendicativo, non sposa nessuna delle opzioni che sono in discussione in Parlamento o un partito piuttosto che un altro. È un'iniziativa che vuol essere istituzionale, di dialogo, di confronto, di disponibilità a costruire insieme al Parlamento e al Governo una disposizione normativa che risolva il problema giuridico che oggi non è risolto come ha di fatto evidenziato il presidente della Corte di Giustizia Europea". Quanto all'incontro chiesto dai sindaci al Governo, osserva che "non abbiamo ancora avuto riscontro ma auspichiamo ci sia attenzione".