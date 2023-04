Processo Esposito, pm segnalato alla procura della Cassazione

Una comunicazione alla procura generale della Cassazione, competente per valutare l'eventuale apertura di procedimenti disciplinari a carico dei magistrati, risulta inoltrata, da Torino, per il pubblico ministero che sostiene l'accusa al processo che fra gli altri riguarda il "Re dei concerti", Giulio Muttoni, ex patron della società Set Up Live, e l'ex senatore dem Stefano Esposito. La questione è legata a intercettazioni telefoniche svolte durante le indagini. Non è noto, però, se la Cassazione abbia preso qualche iniziativa. A inoltrare il documento è stata la procura generale del Piemonte, guidata da Francesco Saluzzo, dove nei mesi scorsi era giunta una segnalazione di uno degli avvocati difensori, Alberto Mittone. Mittone lamentava l'inserimento nel fascicolo di una sua telefonata con Giulio Muttoni, che all'epoca era un suo cliente (nel dibattimento è invece assistito da un altro legale), affermando che in base al codice di procedura non era possibile. Il penalista aveva sollevato il caso in occasione dell'udienza preliminare, senza ricevere risposta. Ieri la Corte costituzionale ha dichiarato "ammissibile" un conflitto di attribuzione proposto dal Senato lo scorso anno sulle intercettazioni fra Esposito e Muttoni (vicenda che non riguarda l'avvocato Mittone). La procura, nel corso del procedimento, ha sempre ribadito che si tratta di intercettazioni legittime, tanto che dopo essere state autorizzate dal gip non sono state escluse dal fascicolo nemmeno all'udienza preliminare.