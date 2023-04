Morto a Torino dopo intervento per dimagrire, altre indagini

l giudice per le indagini preliminari chiede altre indagini, dopo l'archiviazione da parte della procura di Torino, sul caso di un uomo morto a dicembre 2021, due giorni dopo un intervento chirurgico all'ospedale Molinette della Città della salute di Torino, effettuato per dimagrire, come riportano alcuni quotidiani. Era stata eseguita la riduzione dello stomaco e i medici, secondo la Procura, avrebbero dovuto affrontare una situazione difficile nel postoperatorio, ma avrebbero agito in modo corretto. Si era infatti verificata la concomitanza di una tromboembolia polmonare, che l'ha portato al decesso, mentre i sanitari hanno atteso a somministrare un anticoagulante, perché era presente un'emorragia gastrica. L'opposizione di parte civile, accolta dal gip, chiede però di verificare i dati della cartella clinica per i due giorni prima del decesso e di "chiarire se e in che misura un nuovo intervento potesse essere risolutivo e tale da evitare la tromboembolia polmonare, infine che peso abbia avuto sospendere la terapia anticoagulante".