Polizia chiude ristorante a Novara dopo una rissa

La polizia di Novara ha chiuso da oggi per una settimana un ristorante in corso Vercelli, dopo che le volanti il 31 marzo erano intervenute per una rissa, che coinvolgeva almeno sei persone, armate di mazze e coltelli. La rissa aveva causato anche un'interruzione della viabilità e danni a un'auto in sosta.