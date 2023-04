Cassazione, carcere cautelare per anarchico torinese "Bomba"

È stata confermata dalla Cassazione la custodia cautelare in carcere per l'anarchico torinese Davide Perotti, accusato di auto-addestramento con finalità di terrorismo. Gli "ermellini" - sentenza 14885 depositata ieri, udienza del 29 novembre - non hanno infatti dato ascolto alla difesa del 40enne, soprannominato "Bomba", che sosteneva che i comportamenti sospetti contestati (aver seguito corsi online per costruire esplosivi, acquistato petardi e polvere da sparo, tentato di acquistare 6 chili di esplosivo e l 'intenzione di colpire "bersagli"), erano solo frutto di "un comportamento maldestro" ma "privo di effettiva e concreta efficacia". Con questa decisione la Suprema Corte ha convalidato l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Torino, il 14 giugno 2022, ha accolto il reclamo del pm contro la decisione del gup di non confermare la custodia in carcere di Perotti ritenendolo solo un "maldestro" e non "pericoloso".

Nel frattempo, lo scorso 26 gennaio, il Tribunale di Torino con rito abbreviato ha condannato 'Bomba' a tre anni e dieci mesi di reclusione proprio nell'ambito del processo scaturito dalle indagini sull'auto-addestramento con finalità di terrorismo, accusa per la quale gli 'ermellini' hanno ritenuto fondata l'applicazione della custodia cautelare in carcere. La Procura del capoluogo piemontese aveva chiesto una pena complessiva di oltre nove anni, affermando che Perotti (chiamato a rispondere anche di alcune rapine senza connotazioni eversive) stesse preparando attentati presso il Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) e la sede di Intesa Sanpaolo. Attentati che non si erano mai verificati, ma la pubblica accusa aveva ugualmente contestato l'atto di terrorismo, che il gup - invece - ha ritenuto 'assorbito' dalle attività di auto-addestramento. Ad avviso della Cassazione, il reato di 'auto-addestramento - art. 270 quinquies c.p., introdotto nel 2015 soprattutto per agevolare le indagini sulle nuove minacce del terrorismo - "non presuppone che l'attentato sia preparato ma la sola dimostrazione che il soggetto abbia conseguito una concreta capacità per farlo, la volontà di farlo e il pericolo effettivo che il soggetto addestrato passi all'azione con qualche chance, anche minima, di riuscita". Secondo i supremi giudici, "correttamente" il Tribunale del riesame ha valutato la pericolosità di Perotti rilevando "i riferimenti alla volontà di acquistare quantitativi ingenti di polvere da sparo, tanto da allarmare il venditore", la sua partecipazione "a manifestazioni avendo già la disponibilità di petardi", i fini dichiarati di "far esplodere ordigni nei pressi di sportelli bancari, carceri, caserme, presidi di polizia", elementi che "evidenziano l'esistenza in concreto ed effettiva del pericolo" che 'Bomba' "fosse in grado di porre in essere un comportamento" finalizzato al terrorismo.