Lagioia, al Salone del Libro nessuna censura verso Orsini

"Nessuna censura preventiva" nei confronti di Alessandro Orsini: a precisarlo è Nicola Lagioia, direttore del Salone del Libro, interpellato dall'ANSA sulla protesta della Paper First, che sul Fatto Quotidiano lamenta oggi lo stop alla presenza del docente all'evento per presentare il libro 'Ucraina. Critica della Politica Internazionale'. Si tratta di "un malinteso", di "un equivoco", dice a più riprese Lagioia, spiegando che la vicenda si inserisce "nella normale dialettica con gli editori, che propongono una rosa di autori e in base agli spazi disponibili il Salone indica le sue preferenze". L'organizzazione aveva dato "l'ok alla presenza di Padellaro, poi ci hanno detto che non c'era più. Poi avevamo dato l'ok al generale Mini, che avrebbe dovuto dialogare proprio con Orsini. Ci hanno comunicato poi che Mini non poteva più venire e quindi l'ipotesi era la presenza del solo Orsini, alla quale non avevamo ancora risposto". "Il Salone dà voce a tutti quanti, perché è sano che si dia spazio a tutte le posizioni, anche in conflitto: non c'è mai stata nessuna censura preventiva nei confronti di alcun autore, è solo un problema di spazi: ne abbiamo meno di quanti vorremmo per ospitare tutti gli autori", conclude Lagioia.