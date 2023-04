Torino: controlli movida, tre locali sanzionati

Tre locali pubblici multati e cento persone identificate sono il risultato dei controlli svolti sabato sera a Torino delle forze dell'ordine, con il coordinamento dalla questura, nelle zone interessate dalla movida. Le attività si sono svolte principalmente nell'area di Piazza Vittorio Veneto, via Matteo Pescatore, Piazza Santa Giulia e nei quartieri San Salvario e Aurora. Due locali in via Reggio sono stati sanzionati per l'occupazione della sede stradale con dehors abusivi; per un locale in via Pescatore la multa è scattata per la musica diffusa all'esterno e per la violazione delle norme sulla valutazione dell'impatto acustico. Nel corso dei controlli due persone sono state sanzionate amministrativamente per aver violato la normativa in materia di stupefacenti.