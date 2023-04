Incidente su A7 nell'Alessandrino, 2 feriti

Un motociclista e il suo passeggero sono rimasti feriti, e sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale ad Alessandria, dopo un incidente sulla A7 Milano-Genova tra le uscite di Serravalle Scrivia e Vignole Borbera (Alessandria) in direzione del capoluogo ligure. Oltre alla moto su cui stavano viaggiando non sono stati coinvolti altri mezzi. Il tratto è stato chiuso al traffico per il tempo necessario ai soccorsi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Genova insieme al personale Autostrade per l'Italia.