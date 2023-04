Radicali, gravissime carenze nel carcere delle Vallette a Torino

Sulla condizione del carcere delle Vallette, a Torino, "presenteremo nei prossimi giorni una relazione, che invieremo alle autorità, in particolare sulla grave violazione dei dettati costituzionali sul trattamento rieducativo della popolazione del carcere". È la nota diffusa dal partito radicale del Piemonte al termine di una visita effettuata stamani. La delegazione era composta da Sergio Rovasio, consigliere generale del Partito Radicale, Mario Barbaro, membro Segreteria Partito Radicale, Alberto Del Noce, Vice Presidente Camere Civili italiane, Claudio Desirò, Segretario nazionale di Italia Liberale Popolare e Roberto Capra, Presidente della Camera Penale Piemonte e Valle d'Aosta. La visita è durata circa tre ore. "Sono state riscontrate - si legge nella nota - gravissime carenze nonostante l'impegno degli operatori del carcere di Torino. In particolare si evidenziano aspetti critici nella sezione dei nuovi giunti, nel trattamento più generale dei problemi di salute, nelle difficoltà relative ai malati psichiatrici e molto grave è la mancanza di educatori". "Sapevamo - prosegue il comunicato - di trovare una situazione difficile, come denunciato anche dal Comitato Europeo di prevenzione della tortura del Consiglio d'Europa comprese le carenze strutturali e di personale. Situazione che aggrava una situazione pesante riguardo il trattamento e la condizione dei detenuti e dei detenenti".