Pasqua: Egizio ripete i numeri del '22, oltre 18mila visitatori

Sono stati 18.682 i visitatori del Museo Egizio nei giorni delle festività pasquali, da venerdì 7 aprile a oggi 10 aprile 2023. Sono dati analoghi a quelli delle festività pasquali del 2022, quando le presenze furono 18.643 persone. Sabato 8 e domenica 9 aprile le giornate con il maggior numero di visitatori, rispettivamente 5.133 e 5.130. Per poter accogliere tutte le richieste di prenotazione pervenute al Museo, è stato esteso l'orario di apertura fino alle ore 20 (in luogo delle 18.30) tra il Venerdì Santo e Pasqua. Anche a Pasquetta, orario speciale: l'Egizio chiude alle 18,30 e non alle 14.00, come avviene di consueto ogni lunedì.