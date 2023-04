Nel 2020 l'aspettativa di vita a New York è crollata di 4,6 anni

Nel 2020 l'aspettativa di vita a New York è crollata di 4,6 anni. Lo scrive il New York Times citando dati dell'assessorato alla Sanità. A pesare la pandemia di Covid-19 che ha causato un aumento dei decessi del 50% rispetto al 2019. Si tratta di un fenomeno che non si verificava dal quasi 200 anni, da quando nel 1834 la città fu flagellata dal vaiolo e dal colera. Secondo i dati, nel 2019 si sono registrati sei decessi ogni mille residenti, nel 2020 il numero è salito a oltre nove. L'assessorato alla Sanità ha concluso che il Covid 19 ha ucciso 241,3 persone su 100 mila newyorkesi superando i 228,9 durante l'influenza spagnola del 1918. Ashwin Vasan, assessore alla Sanità, ha sottolineato che anche se il Covid non è più così mortale come nel 2020, ci vorranno anni prima che risalga l'aspettativa di vita. La pandemia ha infatti generato un effetto domino con l'aumento delle malattie mentali, del diabete e dell'abuso di farmaci e droghe.