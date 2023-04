Biden: intendo ricandidarmi nel 2024, ma non pronti ad annuncio

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato oggi che intende ricandidarsi alla presidenza nel 2024, ma ha aggiunto di non essere ancora pronto ad annunciarlo. "Ho intenzione di candidarmi ma non siamo ancora pronti ad annunciarlo", ha detto Biden in un'intervista al programma "Today" della Nbc prima dell'Easter Egg Roll della Casa Bianca.