Operaio ferito in officina a Domodossola, grave in ospedale

Un operaio di 60 anni è rimasto ferito in modo grave, questa mattina, nell'azienda di Domodossola (Verbano-Cusio-Ossola) in cui lavora. L'incidente è avvenuto intorno alle 8 in una officina che si occupa di lavorazioni meccaniche. L'uomo è stato trasportato in ospedale a Domodossola.