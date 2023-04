Online Wooooow, portale con oltre 250 imprese e scuola

E' on line il progetto Wooooow del Gruppo dei Giovani imprenditori di Confindustria Piemonte, dedicato all'orientamento e alla formazione e al lavoro. E' stato ideato e realizzato per la prima volta nel 2012 dal Gruppo Giovani Imprenditori di Novara con un evento fisico che ha messo in contatto oltre 10.000 giovanicon docenti e rappresentanti delle imprese. L'obiettivo è creare un canale di comunicazione sempre aggiornato tra giovani, scuola e mondo del lavoro, fruibile in maniera condivisa insieme alle famiglie. Wooooow si rivolge sia a chi sta per scegliere il percorso scolastico, sia a chi cerca un primo impiego. Per allargare al massimo il campo d'azione vengono coinvolte le scuole secondarie di primo e secondo grado, le imprese e le agenzie formative che presentano la propria offerta in un unico portale suddiviso per territori, orientamento scolastico e tipo di impiego ricercato. Al centro del progetto l'Orientatest per scoprire qual è l'indirizzo scolastico più adatto alle caratteristiche e agli interessi di ragazze e ragazzi. Sono presenti nel portale i contatti diretti con tutte le aziende che hanno già aderito al progetto Wooooow. "Wooooow comprende già 57 istituti scolastici e 196 imprese da Vercelli, Novara, Biella, Asti, Cuneo, Verbania e Canavese. Il portale e gli eventi fisici vogliono essere una via d'ingresso 'informata' verso il mondo del lavoro" spiega il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte, Andrea Notari. "Il progetto è gratuito, senza nessun obbligo o registrazione preliminare. In futuro, vorremo poi anche includere il mondo accademico".