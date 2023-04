Berlusconi: Cirio, felice che risponda bene a terapia

"Ho già fatto arrivare al presidente Berlusconi tutta la mia vicinanza. Lui è un leone e sono molto felice del fatto che le informazioni che abbiamo siano quelle di una persona che sta rispondendo bene alla terapia". A dirlo è stato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, oggi a Torino, a margine dell'inaugurazione di due nuove apparecchiature all'ospedale Mauriziano. "Quindi - ha aggiunto - mi unisco al grande affetto che c'è intorno a lui e gli sono vicino in questa ennesima battaglia". A chi gli domandava se questi problemi di salute possano creare spaccature all'interno di Forza Italia, Cirio ha risposto: "Oggi pensiamo alla sua salute, quindi tifiamo per lui, così non ci saranno neanche altri problemi".