ECONOMIA & AMBIENTE

Automotive: è salato il conto della transizione elettrica

L'Italia potrebbe perdere il 45% del suo valore aggiunto del settore e il 90% del personale impiegato a tempo pieno. A rischio 275 mila lavoratori in tutta Europa di qui al 2040. Il nodo della filiera dei fornitori. Dati e scenari di uno studio europeo

La ripresa delle vendite di auto registrata in Italia a marzo – 168.294 veicoli, il 40,8 percento in più rispetto allo stesso mese dell'anno precedente – è una boccata d’ossigeno, ma non è sufficiente a cambiare le prospettive di un settore in fibrillazione. La transizione forzata all’elettrificazione stabilita dal pacchetto europeo Fit For 55, che a partire dal 2035 vieterà le vendite di nuove automobili a benzina e a gasolio in Europa, rimane un pericolo in rapido avvicinamento. Il costo di questa decisione confermata dal Consiglio dell’Unione europea potrebbe essere molto salato per la filiera italiana della componentistica automotive, un comparto con aziende come Brembo, Sogefi, Landi Renzo, Streparava, Omr, Marelli, Adler e Dell’Orto – solo per citarne alcune – che svolgono un ruolo fondamentale nell’economia e nella bilancia commerciale italiana, occupando a livello globale 160mila dipendenti con un fatturato di 45,8 miliardi di euro. Considerate le loro caratteristiche di prodotto e di internazionalizzazione, queste aziende non dovrebbero avere problemi.

Diversa la situazione per quelle piccole e medie imprese della componentistica nazionale dei propulsori. Secondo lo studio Electric Vehicle Transition Impact Assessment Report 2020-2040, realizzato da Clepa (l’associazione europea dei fornitori del settore automotive) e da strategy& (network di PwC) – in paesi con una produzione di veicoli elettrici pressoché assente e scarsa occupazione, nello scenario Fit For 55 si prevedono guai grossi tra il 2020 e il 2040: l’Italia potrebbe perdere circa il 45 percento del suo valore aggiunto del settore e il 90 percento del personale impiegato a tempo pieno. Nello specifico, il valore aggiunto della produzione passerebbe dagli 8,7 miliardi di euro del 2020 (8,5 dai veicoli con motore a scoppio e 0,2 da quelli elettrici) ai 4,7 miliardi del 2040 (0,8 dai veicoli con motore a scoppio e 3,9 da quelli elettrici). Per la Germania, invece, nello stesso periodo, il valore aggiunto passerebbe da 22,5 a 24,2 miliardi di euro grazie al fatto di essersi mossi con anticipo sulla transizione elettrica. Un passo intelligente, quello di Berlino, specialmente dopo lo scandalo sulle emissioni della Volkswagen, anche noto come Dieselgate. Una partita, quella della transizione all’auto elettrica, che al di là della corretta posizione del governo italiano mette a rischio 275 mila dipendenti in tutta Europa entro il 2040, al netto delle opportunità di lavoro create dall’elettrificazione.