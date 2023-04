Sanità: Cirio, in un anno stiamo recuperando 10 anni di tagli

"Stiamo recuperando in un anno quello che è stato tagliato in 10 anni del passato, perché questa è una regione in cui, così come avveniva nelle altre regioni d'Italia, quando un medico, un infermiere o altro personale andava in pensione non veniva sostituito". Così, a margine dell'inaugurazione di due nuove tecnologie per la diagnostica e la cura dei tumori all'ospedale Mauriziano di Torino, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, a proposito delle assunzioni in sanità. "Noi siamo arrivati nel 2019 - ricorda -, dopo 5 mesi è arrivato il Covid e dopo due anni e mezzo di Covid ora ci mettiamo ad assumere di nuovo, lo stiamo facendo. Il saldo del 2022 è di mille persone in più complessive nella sanità piemontese - sottolinea -, abbiamo stabilizzato tutto il personale che la legge ci permetteva di stabilizzare, cioè quello assunto durante il Covid, che oggi diventa personale fisso. Ma sappiamo che la strada è ancora lunga - conclude Cirio - e dobbiamo continuare a lavorare e a farlo insieme".