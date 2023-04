PALAZZI ROMANI

Cingolani va alla guida di Leonardo, Meloni sgancia un siluro a Crosetto

Il Gigante di Marene costretto a piegarsi ai voleri della Capa. L'ex ministro draghiano prende il posto di Profumo al vertice della più importante e strategica società della difesa e dell'aerospazio

Giorgia Meloni ha tenuto duro e alla fine Guido Crosetto ha dovuto far buon viso e trangugiare il diktat della Capa. A Leonardo plana come amministratore delegato Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica (2021-2022) nel governo di Mario Draghi, sostenuto proprio dall'attuale premier che lo aveva scelto come suo consigliere per l’Energia. A marzo 2023 era stato nominato nel consiglio dei direttori del fondo Nato (North Atlantic Treaty Organization) per gli investimenti in tecnologie avanzate, dotato di un miliardo di euro. Ruolo che adesso dovrà abbandonare. Manca ancora l’ufficialità ma la decisione è presa. Questa nomina segna la vittoria dell’inquilina di Palazzo Chigi nel duro braccio di ferro con Lega e Forza Italia, ma anche sulle velleità del ministro della Difesa che, com’è noto, puntava su Lorenzo Mariani, attuale ad dell’azienda missilistica Mbda Italia, ritenendo Cingolani un bravo scienziato ma privo delle qualità giuste da manager per ricoprire la carica finora di Alessandro Profumo.