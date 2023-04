Federparchi, vicepresidente è il presidente parco Val Grande

Luigi Spadone, presidente del parco nazionale della Val Grande, nel Verbano-Cusio-Ossola, è stato nominato vicepresidente vicario di Federparchi-Europarc Italia, associazione di promozione sociale che riunisce e rappresenta gli enti gestori delle aree protette italiane. "Eravamo stati inseriti nel direttivo alla fine di maggio scorso a seguito di un'assemblea dell'associazione", racconta Spadone stesso. Nata nel 1989 come coordinamento dei parchi e delle riserve regionali, l'associazione, articolata in coordinamenti regionali, riunisce attualmente oltre 150 organismi di gestione di parchi nazionali e regionali, aree marine protette, riserve naturali regionali e statali, oltre ad alcune Regioni e diverse associazioni ambientaliste. Assunta la denominazione Federparchi nel 1998, l'associazione è divenuta poi sezione italiana di Europarc Federation, entrando a fare parte di un'organizzazione di livello continentale che associa quasi 600 istituzioni ed enti incaricati della gestione di oltre 400 aree protette in 38 Paesi europei. "Ci aspetta tanto lavoro adesso - prosegue il presidente del parco nazionale della Val Grande - dobbiamo convocare le riunioni delle consulte che sono rimaste ferme per un po' di tempo e farle funzionare. Apprezzo moltissimo le prospettive e gli obiettivi che Luca Santini, presidente di Federparchi, si è dato e che si basano su un lavoro di estrema condivisione con i parchi".