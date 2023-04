Uccise padre violento: difesa, Alex evitò una strage in famiglia

Elencando i nomi delle donne e dei figli vittime delle ultime 55 stragi in famiglia l'avvocato Claudio Strata ha cominciato oggi in Corte di assise d'appello, a Torino, il suo intervento in difesa di Alex Pompa, il ventiduenne che il 30 aprile 2020, a Collegno, uccise a coltellate il padre, Giuseppe, 52 anni, per proteggere la madre nel corso dell'ennesimo litigio. In primo grado il giovane è stato assolto, ma il pg Alessandro Aghemo - che sostiene l'accusa anche in appello - la scorsa udienza ha ribadito la richiesta di condannarlo a 14 anni sostenendo che non si può parlare di legittima difesa. "Ogni 72 ore in Italia - ha osservato Strata - c'è una strage in famiglia, con donne assassinate dal marito o dal compagno. Un ragazzo è morto per non avere avuto la stessa prontezza di Alex. Vicende tremende che sono sovrapponibili a quella dei Pompa. Se non partiamo da qui, non riusciamo a capire cosa è successo". "Sono sconvolto - ha aggiunto - quando sento dire che Giuseppe Pompa non avrebbe mai ucciso nessuno. Come si fa a dire una cosa simile? Ci sono gli audio (registrati dai figli di nascosto - ndr) delle sue intemperanze, delle sue minacce, delle sue violenze verbali, che confermano le parole dei testimoni. Quello che sostiene il pubblico ministero è agghiacciante".