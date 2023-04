Piemonte: al via mini-maratona per il Consiglio

E' partita questa mattina nel Consiglio regionale del Piemonte una mini-maratona d'Aula di tre giorni. L'assemblea legislativa piemontese si riunirà oggi, domani e venerdì dalle 10 alle 19, con l'obiettivo di affrontare la legge di stabilità e il bilancio di previsione 2023-25 della Regione. Prima però dovrà essere conclusa la discussione della proposta di legge sull'ampliamento delle funzioni dell'Azienda Zero in Sanità, che dopo la discussione generale è ora arrivata all'esame degli emendamenti. Il capogruppo Pd, Raffaele Gallo, è intervenuto sottolineando come "l'attribuzione di nuove funzioni non renderà più efficiente il funzionamento dell'Azienda Zero ma anzi genererà confusione, duplicando compiti attualmente in capo all'assessorato, e sottraendo personale ad altri settori della sanità".