Azienda Zero, ok consiglio Piemonte a estensione funzioni

Il consiglio regionale del Piemonte ha approvato la proposta di delibera della giunta, che prevede di assegnare ulteriori servizi amministrativi e di supporto all'Azienda Zero in Sanità. Il provvedimento attribuisce all'Azienda Zero "il coordinamento dell'emergenza ospedaliera, della rete dei laboratori e dei servizi, delle reti di patologia, il coordinamento regionale di epidemiologia e il supporto tecnico-organizzativo e metodologico per coordinare i progetti di investimento in edilizia sanitaria". Il Pd ha ribadito per bocca del capogruppo Raffaele Gallo la propria contrarietà, affermando che con questa approvazione "si crea confusione e si indebolisce la sanità piemontese". La maggioranza, con il capogruppo della Lega Alberto Preioni, ha difeso il provvedimento nel quale vede invece "un rafforzamento della sanità, con maggiore efficienza e miglioramento dei servizi offerti ai cittadini".