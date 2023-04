Gallo (Pd), con più funzioni a Azienda Zero è caos

"La delibera approvata dal consiglio regionale con il nostro voto contrario aggiunge altre funzioni all'Azienda Zero, incrementandola di ulteriori competenze senza che ci sia un quadro d'insieme complessivo, e di fatto genera il caos. Oggi Azienda Zero si trova ancora in una fase di startup, deve essere costruita e dotata di una pianta organica, non estesa nelle sue funzioni. Avrebbe avuto molto più senso scrivere un Piano sociosanitario per sapere dove andare e come salvare la sanità pubblica, ma ormai siamo alla fine della legislatura. Spetterà alla prossima giunta, che non sarà certo quella di centrodestra, il compito di ridisegnare la sanità piemontese e di dare risposte concrete ai cittadini". Così il capogruppo Pd in consiglio regionale, Raffaele Gallo, dopo l'approvazione oggi in Aula del provvedimento che estende le funzioni della nuova azienda sanitaria. "Siamo stati contrari fin dall'inizio - rimarca - alla creazione della nuova Azienda sanitaria che avrebbe creato inefficienza e confusione, generando nuovi costi. La sanità piemontese avrebbe dovuto essere riformata profondamente e la stessa legge di istituzione di Azienda Zero prevedeva che entro un anno dalla sua istituzione venisse approvato il nuovo Piano sociosanitario regionale. Peccato che di questo documento di fondamentale importanza per il Piemonte non ci sia traccia".