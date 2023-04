SANITÀ

Due anni per una colonscopia,

"così si cura solo chi può pagare"

Campagna Pd sulle liste di attesa per visite e interventi. Valle: "La sanità in Piemonte sta diventando un lusso". Rossi: "Il Governo destini almeno il 7% del pil al servizio sanitario pubblico". Molte le soluzioni proposte dall'opposizione, ma i soldi?

Una visita dermatologica a Carmagnola? C’è posto il 26 febbraio del prossimo anno. Tre giorni in più per una risonanza magnetica al cervello. E non parliamo della colonscopia: a Chieri la prima disponibile è nel luglio del 2025, sempre se ci arrivi. Il Pd dice “Stop alle liste d’attesa”. Come? Elementare Watson, servono nuove assunzioni, nuovi ospedali, tempistiche certe, più sanità territoriale e più investimenti in prevenzione. E questo tocca alla Regione Piemonte, spiegano i dem. Che per completare la non certo inedita ricetta, quanto di non facile realizzazione, ricetta elenca pure cosa deve fare il Governo: più fondi al Servizio sanitario nazionale, retribuzione più alte, stop al tetto sulle assunzioni, programmazione corretta e tutela del personale sanitario.

In un crescendo del suo esercizio di forza di opposizione, il Partito democratico piemontese prende di petto una tra le questioni di maggior impatto negativo sulla vita dei cittadini: quei tempi lunghi, non di rado lunghissimi, per una visita, un esame diagnostico, un intervento, salvo i casi di urgenza (e ci mancherebbe). “Perché per una visita oculistica a Nichelino si deve attendere fino a marzo 2024? Perché per una eco Doppler alle Molinette fino al prossimo dicembre? E per una colonscopia a Chieri fino a luglio 2025? Sono solo alcune delle segnalazioni che abbiamo ricevuto in questi mesi che ci consentono di misurare la distanza siderale fra gli annunci e la realtà” denuncia il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Valle. “Curarsi in Piemonte – prosegue Valle – sta diventando un lusso riservato ai più ricchi, fra specialità non disponibili e spazi in agenda dall’altra parte del Piemonte. Non è solo incapacità, ma è un disegno preciso di depotenziamento della sanità pubblica in favore del privato. Non solo, il nostro sistema sanitario ha perso altri mille dipendenti nel 2022, ma ci sono oltre 700 assunti a tempo determinato: vuol dire che i medici, gli infermieri ci sono. Manca la volontà di assumere e la capacità di programmare il turnover”. “Vogliamo essere interlocutori credibili dentro le istituzioni ma soprattutto fare in modo che la battaglia per una sanità davvero universale sia una battaglia popolare” spiega il segretario regionale del partito Domenico Rossi.

Le soluzioni messe sul tavolo dal Pd comportano dei costi, che oggi il riparto sanitario nazionale difficilmente consente alle Regioni di sostenere. E dunque la risposta dem è che “serve una manovra a tenaglia che coinvolga Regione e Governo per salvare la sanità pubblica, che deve tornare a essere attrattiva, anche per livello delle retribuzioni e progressi di carriera possibili. Ma per farlo occorre finanziare con almeno il 7% del Pil la sanità”. Una prospettiva non certo da qui e subito. La questione, invece, in Piemonte (come in molte altre regioni) continua ad essere drammatica al netto di alcuni risultati che la maggioranza espone con ormai rituali conferenze stampa.

“Noi non ci arrenderemo mai all’idea che possa esistere una sanità di serie A e una di serie B, che possa curarsi solo chi se lo può permettere” rilancia il capogruppo dem a Palazzo Lascaris Raffaele Gallo, nel corso della presentazione della campagna dov’è stata notata la presenza anche del consulente della Regione per questa problematica, Pietro Presti. Che sia andato a carpire qualche suggerimento?