LA MOLE SCONFITTA

Olimpiadi, Torino fuori dai Giochi.

Vince il veto di Milano (e di Sala)

Il sindaco meneghino tiene il punto ed esclude il capoluogo piemontese dalla kermesse a cinque cerchi. Sono volate parole grosse con Salvini, preoccupato dai costi. Il 18 aprile il cda della Fondazione formalizzerà la scelta di Fiera Rho per il pattinaggio di velocità

Sono ridotte al lumicino, anzi pare del tutto spente, le speranze di rivedere i cinque cerchi a Torino. Durante la cabina di regia Milano Cortina 2026, che si è svolta nel pomeriggio a Palazzo Chigi, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala ha tenuto il punto sull’intenzione di organizzare nell’area Fiera di Rho le gare di pattinaggio di velocità su pista lunga, tagliando fuori, di fatto, Torino che – come noto – aveva messo sul tavolo la risistemazione dell’Oval. Pur di accaparrarsi questa disciplina, sia Milano che Torino avevano assicurato che le rispettive soluzioni non avrebbero comportato alcun aggravio finanziario per il Governo.

Così si è arrivati allo showdown di oggi in cui è andato in scena anche uno scontro tra Sala e il ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteo Salvini, che sin dall’inizio ha sostenuto la soluzione di Torino nell’ambito di quelle che lui stesso aveva ribattezzato le Olimpiadi delle Alpi, in nome anche di un evidente risparmio economico. Salvini ha chiesto che venissero esplicitati i costi a carico di Fondazione Fiera, Sala ha minacciato di rivolgersi alla Corte dei Conti ritenendo illogico rinunciare a Milano. “Pessimo intervento” ha ribattuto il ministro, che poi ha chiesto cosa abbia fatto il sindaco durante i governi Conte 2 e Draghi. “Confermo quanto detto” ha replicato Sala. Salvini ha anche proposto di ascoltare le ragioni del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio: “Da cittadino milanese anzitutto – avrebbe rincarato Salvini – è mio interesse sapere quanto si spenderà per la pista a Rho, visto che leggo di cifre esorbitanti”, che alcuni, stando ai rumors, quantificano in 20 milioni di euro. Uno scontro al fulmicotone in cui, a quanto pare, Sala sarebbe riuscito a tenere la posizione, forte anche della sponda politica del governatore (leghista) della Lombardi Attilio Fontana.

La decisione per la Fiera di Rho verrà formalmente presa dal cda della Fondazione Milano-Cortina, già fissato per il 18 aprile ma a quanto si apprende il Governo non ha intenzione di mettersi di traverso. Anzi. “A fronte dei dettagli tecnico-organizzativo-finanziari presentati su entrambi i siti valutati”, il ministro per lo Sport Andrea Abodi “ha comunque manifestato un indirizzo favorevole rispetto all’impianto di Rho. La prospettiva milanese dell’impianto dedicato al pattinaggio di velocità è stata valutata positivamente dal Comitato Olimpico Internazionale, anche tenendo conto del profilo temporaneo dell’impianto, assoluta novità nella storia delle Olimpiadi invernali, che comporta un minor investimento rispetto a una pista permanente, che potrà essere valutata anche dalle città che in futuro si candideranno a ospitare i Giochi invernali, in un’ottica di sostenibilità economica” La proposta finale relativa all'impianto di Rho Fiera sarà presentata per approvazione al consiglio di amministrazione della Fondazione MiCo 2026 il prossimo 18 aprile. Per Torino non c’è più nulla da fare, nonostante l’estremo e, a questo punto velleitario, tentativo di Lo Russo e Cirio di “organizzare al più presto la presentazione del dossier”.