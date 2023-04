PALAZZO CIVICO

Da coppia di fatto a separati in casa,

tra Moderati e Pd non c'è più feeling

Tensione tra alleati a Torino. Gli emendamenti al bilancio di Fissolo fanno infuriare la capogruppo dem Conticelli. Quella scintilla mai scoccata tra Portas e il sindaco Lo Russo. Mentre in Regione Magliano prepara il salto della quaglia

“Più che Moderati, direi fastidiosi”. Nello sfogo stizzito di un consigliere dem di Torino, c’è tutto l’astio per un rapporto sempre più sfilacciato. Tra il partito di Mimmo Portas e il Pd l’amore è finito da un pezzo e mentre in Regione Piemonte già si preparano le carte per il divorzio, al Comune di Torino i due partiti vivono quasi da separati in casa. Più che un vero e proprio scontro sono le scaramucce quotidiane a logorare i due ex amanti, l’ultima quella sul bilancio di previsione da parte del giovane Simone Fissolo, l’ultimo talento sbocciato nel vivaio di Comunione e liberazione. Ieri mattina sulla chat del centrosinistra ha annunciato una serie di emendamenti non concordati alla manovra, indispettendo gli alleati: “Se facciamo la maggioranza e ognuno lavora su quello che gli pare che la facciamo a fare?” è stata la replica della capogruppo piddina Nadia Conticelli che ha poi bollato come “non costruttivo” l’atteggiamento del collega moderato. Un’osservazione sul metodo più che sul merito, giacché si tratta di emendamenti piuttosto “innocui” che spaziano dagli impianti comunali al welfare.

Lontani i tempi dell’idillio olimpico con Sergio Chiamparino (quando Portas era il Caronte dedito a traghettare le anime perse del centrodestra verso l’altra sponda della politica subalpina) o dell’ossequioso rispetto nei confronti di un’istituzione come Fassino; “questo ha la stessa arroganza di Piero senza averne l’autorevolezza” ha sbottato il leader dei Moderati e “questo” risponde al nome di Stefano Lo Russo. Come dimenticare, in fondo, che proprio l’ex deputato – per tre legislature eletto nelle liste del Pd e da poco scaricato – è stato l’ultimo ad avallare la candidatura dell’attuale primo cittadino quando le altre forze di maggioranza erano già salite a bordo. Chiunque, per lui, sarebbe stato meglio. E da allora il rapporto tra i due si è ulteriormente raffreddato. Che Portas abbia sguinzagliato i suoi rappresentanti in Sala Rossa? Più probabile che semplicemente li stia lasciando fare sotto la regia di Silvio Magliano, capogruppo in Regione e mentore di Fissolo che ha allevato tra una birra e un padre nostro alla Piazza dei Mestieri, sotto lo sguardo complice di Dario Odifreddi.

Fissolo non è un barricadero e non ha il coraggio e la sfrontatezza per portare la sua azione neanche a minacciare le estreme conseguenze. La sua compagna di banco Ivana Garione è ancor meno avvezza, se possibile, a certe dinamiche e pare spaesata tra i corridoi che cingono l’aula al piano nobile del palazzo comunale. Però i segnali di irrquietezza si colgono chiaramente. Nel mezzo c’è l’assessore all’Istruzione Carlotta Salerno: finché le sarà consentito farà il pesce in barile, ma se si dovesse arrivare a uno showdown non esclude la rottura con l’antico padre padrino pur di mantenere il posto in giunta.